В телеграме при отправке эмодзи белорусского флага теперь отображается не стандартный красно-зеленый флаг, а бело-красно-белый. Его использует белорусская оппозиция на акциях протеста, которые начались в стране 9 августа после объявления первых результатов президентских выборов.

Для отображения бело-красно-белого флага нужно в настройках мессенджера включить опцию «Крупные эмодзи» (Large Emoji в английском варианте).

Однако если в сообщении кроме эмодзи есть еще какой-то текст, флаг так и останется красно-зеленым.

Белорусское радио «Мир» в своем телеграм-канале уже назвало замену эмодзи «диверсией», а также подсказало, как все это можно обойти. К посту прикрепили фотографию с Гитлером и нацистской символикой. Запись перепостило белорусское государственное информагентство «Белта».