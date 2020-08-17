Астанавитес!!! Протесты в Беларуси — это не только митинги и цепи солидарности, но еще и едкие мемы. Почти все — про Лукашенко и его свержение
Материал обновляется. Потому что мемов (и поводов) с каждым часом все больше.
Александр Лукашенко дал интервью Дмитрию Гордону. Получился отличный тикток
За пару дней до выборов украинский журналист Гордон спросил у Лукашенко: может ли тот заранее сказать, кто же станет новым президентом Беларуси? Лукашенко отказался портить сюрприз: «Я, конечно, могу сказать, но зачем?» На этих словах Гордон и Лукашенко загадочно улыбнулись.
Главный оппозиционный телеграм-канал в Беларуси — это, конечно, Nexta. Звание главного пародийного твиттера достается «Грустному Коленьке»
Это аккаунт, который ведут от лица Николая Лукашенко — знаменитого сына Александра Лукашенко, которого раньше называли «преемником». Авторы аккаунта представляются «Коленькой» и «белорусским Гном Гномычем». В основном Коленька жалуется на отца — и всячески намекает, что тому пора в отставку.
Даже белорусское государственное ТВ подшучивает над Лукашенко
По телеканалам показывают мелодраму «Никто кроме нас», но только первую и вторую серии. А также мелодраму «Третий должен уйти». Намек в том, что Лукашенко в бюллетене для голосования шел третьим номером. Тут же крутят реалити-шоу «Папа попал», фильм «Саша-Сашенька» и «Последний день. Люсьена Овчинникова». Совпадение? Не думаем!
Кстати, вот что 17 августа происходило в эфире государственного канала «Беларусь 1».
А также вот как выглядят гороскопы на «Беларусь 1». 🤔🤔🤔
Астанавитес!
Ни слова более. Просто Александр Лукашенко и Виктор Янукович по очереди кричат «Остановитесь!»
Теперь то же самое, но с музыкой.
И даже под гитару!
Кстати, знаменитое «Остановитесь!» прозвучало в обращении Януковича к украинскому народу в июне 2014 года, после президентских выборов в Украине. Янукович к тому моменту уже находился в Ростове-на-Дону. Его отстранили от должности в феврале 2014-го.
Путину и Лукашенко стоило созваниваться дважды за сутки, чтобы появилось это видео
«Путин, помоги. Путин, помоги. Путин!»
А также.
Если коротко, Лукашенко попросил помощи у Путина. Тот заявил, что Москва готова поддержать Лукашенко.
Лукашенко записал первый «бэнгер»
16 августа Лукашенко вместе со своим сыном Николаем сходил на минский митинг в поддержку себя. Собственно, возглас «Остановитесь!» — это как раз из той самой сбивчивой речи человека, который все еще считает себя президентом Беларуси.
Лукашенко полчаса эмоционально выступал перед участниками акции, которых на автобусах свезли из регионов. Фрагмент его выступления наложили на бит группы «Кровосток». И стало только лучше!
В целом Лукашенко не зря вышел к народу. Сразу столько шуток!
Было, кстати, на митинге и такое.
И такое! Это Николай Лукашенко.
Итог митингов 16 августа за и против Лукашенко можно подвести одним мемом. Угадайте, что где.
17 августа Лукашенко выступил перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). И снова понеслось…
Рабочие освистали Лукашенко. Толпа скандировала: «Уходи!» На это Лукашенко ответил «Спасибо» — и продолжил выступать еще какое-то время.
И все-таки Лукашенко — человек слова
Вот так он закончил свое выступление.
— Спасибо, я сказал все. Можете кричать «Уходи!»
После этого Лукашенко развернулся и ушел. Вслед ему закричали: «Уходи!»
Глядя на это все, хочется пожалеть Леонида Парфенова
Ему ведь еще «Намедни» про 2020 год делать! Парфенов уже прокомментировал это в своем твиттере:
— Во Парфенов ****** [утомится] делать «Намедни 2020».
— И сам так с месяц назад стал думать, даже до Бейрута и Беларуси. А ведь еще треть года впереди. Но сделаю!
Бонус. Грустный
Лукашенко в 2012 году пообещал взять «портфель под мышку» сразу, «как только народ откажется от [его] услуг».
Сейчас у него совсем другая риторика: «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».
Фото в анонсе: Сергей Гапон / AFP / Scanpix / LETA