Даже белорусское государственное ТВ подшучивает над Лукашенко

По телеканалам показывают мелодраму «Никто кроме нас», но только первую и вторую серии. А также мелодраму «Третий должен уйти». Намек в том, что Лукашенко в бюллетене для голосования шел третьим номером. Тут же крутят реалити-шоу «Папа попал», фильм «Саша-Сашенька» и «Последний день. Люсьена Овчинникова». Совпадение? Не думаем!

Кстати, вот что 17 августа происходило в эфире государственного канала «Беларусь 1».

А также вот как выглядят гороскопы на «Беларусь 1». 🤔🤔🤔