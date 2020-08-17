Лукашенко под крики «Уходи!» выступил перед рабочими завода в Минске. Вот что он сказал Краткий пересказ
Заводы Беларуси работают, несмотря на то, что «некоторые бродят». Ну, 150-200 человек погоду не делают. Кто не хочет работать и хочет уйти — пожалуйста, ворота открыты. («Уходи!», — скандируют рабочие.) «Спасибо, можете еще покричать». «Вы рабочие люди, вы всегда поддерживали президента» («Нет!»). «Вы знаете, вы, прежде всего, знаете…» («Ложь! Уходи!»). Вы хотите провести справедливые выборы, но «пока вы меня не убьете, других выборов не будет». Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Если в Беларуси изменится Конституция, я буду готов поделиться президентскими полномочиями, «но не под давлением и не через улицу». Теперь про то, что кто-то кого-то избил в изоляторе на Окрестина: «Совершенно верно». Но получили по заслугам те, кто там же, на Окрестина, бросался на ментов. («Уходи!» Люди свистят). «Спасибо. Я сказал все. Можете кричать „Уходи!“» (Кричат: «Уходи!»).
Фото в анонсе: Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA