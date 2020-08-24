Александр Лукашенко вместе со своим 15-летним сыном Николаем 23 августа полетал на вертолете над Дворцом независимости в Минске, у которого собрались протестующие. Выглядело это все как самый настоящий боевик: Лукашенко вышел из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках (правда, у автомата не было рожка).

С правильной музыкой выход Александра Лукашенко становится еще более эффектным.

Лукашенко идет под музыку из «Бригады»

Лукашенко идет под музыку из GTA: San Andreas

Лукашенко идет под имперский марш из «Звездных войн»

Ну и просто широкий Лукашенко

А также выяснилось, что группа «Кровосток» давным-давно все предсказала. Внимание, мат!

К слову, Николай Лукашенко также выглядел соответствующе: он был одет в военную экипировку и тоже вооружен автоматом.

Кроме того, Николай Лукашенко поучаствовал в совещании в ситуационном центре во Дворце независимости (бронежилет он, судя по всему, при этом не снимал). Там присутствовал его отец и пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Координационный совет, созданный белорусской оппозицией, уже призвал проверить, действительно ли Лукашенко передал своему несовершеннолетнему сыну боевое оружие.

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