Координационный совет оппозиции призвал расследовать, почему 15-летнему сыну Лукашенко дали автомат Калашникова
Созданный белорусской оппозицией координационный совет по мирной передаче власти призвал правоохранительные органы разобраться, почему несовершеннолетнему сыну Александра Лукашенко дали автомат Калашникова, сообщает «Интерфакс».
«Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов, и мы просим обратить на это внимание», — заявила член президиума координационного совета Мария Колесникова журналистам.
23 августа пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала кадры с его младшим сыном, 15-летним Николаем в военной экипировке с автоматом Калашникова в руках. В таком виде Николай сопровождал отца, который также держал в руках оружие. Видео было распространено вскоре после прошедшей в Минске очередной масштабной акции протеста.
В Беларуси протесты продолжаются с 9 августа — дня президентских выборов, на которых, как объявил ЦИК, победу одержал Лукашенко. Оппозиция с результатами выборов, озвученными ЦИК, не согласилась, заявив о многочисленных фальсификациях, и создав Координационный комитет по подготовке мирной передачи власти. В президиум комитета, в числе прочих, вошла Мария Колесникова, возглавлявшая штаб Виктора Бабарико, не допущенного к выборам.