Лукашенко прилетел в Дворец независимости, рядом с которым собрались его противники. Он вышел из вертолета с автоматом в руках

Александр Лукашенко прилетел на вертолете в Дворец независимости в Минске, рядом с которым собрались протестующие, устроившие 23 августа марш по центру города. Судя по видео телеграм-канала «Пул Первого» (это канал пресс-службы Лукашенко), он вышел из вертолета с автоматом в руках.

«На президенте бронежилет. В руках — автомат», — сообщила пресс-служба.

Дворец независимости — это резиденция Лукашенко. Проспект Победителей, где она находится, был перекрыт милицией, чтобы помешать массовому протестному шествию. Участники акции остановились перед цепью милиционеров — часть протестующих разошлась, часть двинулась в обратную сторону.

В Беларуси 23 августа проходит новая массовая акция против Александра Лукашенко. В Минске на митинг и шествие собрались около 100 тысяч человек. Они требует отставки Лукашенко с поста президента и привлечения к ответственности милиционеров, причастных к массовым задержаниям и избиениям людей во время предыдущих акций протеста.

Что происходит в Беларуси Протесты в Беларуси. Хроника Десятки тысяч человек пришли к Дворцу независимости. Туда же прилетел Лукашенко — в бронежилете и с автоматом