Борьба за Беларусь перешла на уровень стикеров в телеграме Пресс-служба Лукашенко нарисовала стикеры с Тихановской и лозунгом #ЯМыБатька

Телеграм-канал «Пул первого», который связывают с пресс-службой Александра Лукашенко, выпустил набор из 20 стикеров под названием «За Беларусь». Тут есть стикеры с изображением Лукашенко и подписями «#ямыБатька» и «Отстоим Батьку». А есть стикер с машиной, из окна которой торчит флаг Республики Беларусь. Подпись соответствующая: «Саня останется с нами».

Набор стикеров «За Беларусь»

При этом про бело-красно-белый флаг, который использует оппозиция, в стикерах пишут так: «Да это же нацистский флаг. Знали?». Белорусские оппозиционные телеграм-каналы ответили на это вот такой фотографией.

Немного контекста: именно так до референдума 1995 года выглядел официальный флаг Беларуси. И да, Лукашенко уже тогда был у власти. После референдума официальным флагом стал видоизмененный флаг Белорусской советской социалистической республики (но без серпа и молота и с другими отличиями).

На другом стикере «За Беларусь» участников протестов изобразили овцами — именно так митингующих охарактеризовал Лукашенко. Есть здесь и стикер с омоновцем, который гонится за протестующим — у того в руках подожженый коктейль Молотова. Тут же можно увидеть стикер с надписью «ОМОН — это средство от массовой глупости». Есть стикер со Светланой Тихановской и подписью «Из Литвы легко болтать» (Тихановская — главная соперница Лукашенко на выборах — сейчас находится в Литве). Оппозиционному телеграм-каналу Nexta тоже досталось — им посвящен стикер «Nexta тупо качает бабло».

Участники протеста ответили набором стикеров «Уходи». Там все те же самые рисунки, что и в «За Беларусь», вот только смысл совсем другой.

Набор стикеров «Уходи»

Так стикеры с «Отстоим Батьку» превратились в «Батьку в отставку». Омоновец теперь гонится за обычным человеком с бутылкой, а не коктейлем Молотова. И приговаривает: «Получу премию, машину куплю». А «ОМОН — это средство от массовой глупости» стал стикером «ОМОН — это оружие массовой жестокости». «Нацистский» красно-бело-красный флаг переделали в «наш». По версии «Уходи» овцы поддерживают Лукашенко и кричат «За АГЛ!», «Стабильный застой!» и «А меня на работе заставили».

Бонус! Еще немного белорусских стикеров

15 августа Telegram запустил официальный канал Беларуси в телеграме — и даже нарисовал специальные стикеры с медведем, рыбкой, Светланой Тихановской и лозунгом «Жыве Беларусь».

Максим Иванов