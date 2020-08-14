шапито
Белорусы показывают, как нужно культурно протестовать. Они убирают за собой мусор, дарят цветы и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки
Источник: Meduza
Протестующие по версии Александра Лукашенко
«Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные».
«[Протестующие] — обкуренные, пьяных много, с наркотиками. Ужас!»
Протестующие в реальности
Выходят на акции со своими пакетами и собирают мусор.
Снимают обувь, прежде чем встать ногами на лавку.
Играют в шахматы.
Идут с плакатами «Мы есть любовь».
Стоят с цветами.
И дарят их ОМОНу!
Переодеваются в супергероев и раздают еду и шоколадные батончики.
Поют!