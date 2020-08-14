Белорусы показывают, как нужно культурно протестовать. Они убирают за собой мусор, дарят цветы и снимают обувь, чтобы не запачкать лавки

Протестующие по версии Александра Лукашенко

«Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные».

«[Протестующие] — обкуренные, пьяных много, с наркотиками. Ужас!»

Протестующие в реальности

Выходят на акции со своими пакетами и собирают мусор.

Снимают обувь, прежде чем встать ногами на лавку.

Играют в шахматы.

Идут с плакатами «Мы есть любовь».

Стоят с цветами.

И дарят их ОМОНу!

Переодеваются в супергероев и раздают еду и шоколадные батончики.

Belamova Panda

Поют!