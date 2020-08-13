«Заряжаемся суперэнергией против суперзлодея усатого!» Бэтмен и Человек-паук приехали на акцию протеста в Беларуси и раздали воду и шоколадки

Бэтмен и Человек-паук приехали на акцию протеста в Беларуси и раздали митингующим воду и шоколадные батончики. Супергероев встретили аплодисментами. Видео с их участием опубликовали в телеграм-канале «Беларусь головного мозга».

«Заряжаемся суперэнергией против суперзлодея усатого!» — приговаривал Человек-паук, раздавая батончики. Неизвестно, кто скрывался под масками супергероев — Бэтмен и Человек-паук предпочли сохранить свою личность в тайне.

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