У всех карантин проходит по-разному — Максим Галкин вот переодевается в Бэтмена и поет про коронавирус. Шоумен опубликовал в инстаграме клип на свой «гимн самоизоляции». Под музыку из оперетты «Принцесса цирка» Галкин жалуется на то, как трудно сдерживать себя во время сидения дома: «Тортик, пельмени, еще картофан — и вот подо мною треснул диван».

В видео появляется и Алла Пугачева. Она стоит на балконе в перчатках и протягивает руки к своему мужу, но не может его коснуться. Кроме Пугачевой в клипе мелькают коты из мема про Наташу.

«Коль ты захочешь, мир легко изменишь! Всего лишь нужно съесть летучую мышь», — поет Галкин в костюме Бэтмена на фоне статуи раздетого Бэтмена. Клип заканчивается кадрами с Галкиным, который надел на верхнюю часть лица защитную маску с прорезями для глаз.