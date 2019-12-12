Максим Галкин запустил шоу на «Газгольдере» для бумеров и зумеров Гостями первого выпуска стали Лев Лещенко и Кирилл Бледный из «Пошлой Молли»

Телеведущий Максим Галкин запустил собственное шоу на ютьюбе под названием «Музыкалити».

В нем он приглашает в студию представителей двух разных поколений музыкантов; вместе они слушают и обсуждают новые популярные треки, выставляя им оценки по шкале от 1 до 10.

Героями первого выпуска «Музыкалити» стали народный артист России Лев Лещенко и лидер группы «Пошлая Молли» Кирилл «Бледный» Тимошенко.

ТО «Gazgolder»

Шоу выходит на канале творческого объединения Gazgolder, возглавляемого рэпером Бастой. «Макс Галкин пришел на Gazgolder, чтобы познакомить бумеров и зумеров», — говорится в описании к программе.