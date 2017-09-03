Баста и Максим Галкин устроили рэп-баттл. Судите сами

Телеведущий Максим Галкин и рэпер Баста устроили рэп-баттл в программе «Сегодня вечером» на Первом канале. Для начала Баста, который сам до этого никогда не участвовал в баттлах, объяснил собравшимся в студии, что вообще такое рэп-баттлы и попросил говорить «Пау-пау-пау», если зрителям понравится панч. Этого слова в студии не поняли.

Если в обычных баттлах оппоненты стараются всячески друг друга оскорбить и унизить, то Баста и Галкин решили наоборот друг друга хвалить. «Ты лучший на ТВ, просто ведущий мечты. Когда я планирую лето, я хочу чтобы его провел ты», — говорил Баста Галкину. «Твой перископ, как телескоп, ведь в нем видно звезду, смотрю на тебя и расширяется зрачок. Я завел детей только для того, чтобы поплакать на их выпускном под песню „Медлячок“», — отвечал ему Галкин.

Они также сделали отсылки к настоящему баттлу между Оксимироном и Гнойным. Баста упомянул книгу «Тысячеликий герой», о которой говорил Оксимирон. Галкин употреблял выражения «рил ток» и «синк эбаут ит», которые стали популярны после баттла Оксимирона с Гнойным.

В общем, судите сами.