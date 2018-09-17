шапито
547 людей оделись как Человек-паук — все ради нового мирового рекорда 🕷️
547 посетителей выставки поп-культуры Comic Con Stockholm установили мировой рекорд по количеству людей, одетых в костюмы Человека-паука и находящихся в одном помещении. Подсчет проводился представителями Книги рекордов Гиннеса.
Мероприятие организовывали компании Marvel и Sony — таким образом они отпраздновали выход Marvelʼs Spider-Man, новой видеоигры про альтер-эго Питера Паркера (большая часть людей одета в костюм Человека-паука из этой игры).