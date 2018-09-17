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547 людей оделись как Человек-паук — все ради нового мирового рекорда 🕷️

Meduza
10:08, 17 сентября 2018

547 посетителей выставки поп-культуры Comic Con Stockholm установили мировой рекорд по количеству людей, одетых в костюмы Человека-паука и находящихся в одном помещении. Подсчет проводился представителями Книги рекордов Гиннеса.

Мероприятие организовывали компании Marvel и Sony — таким образом они отпраздновали выход Marvelʼs Spider-Man, новой видеоигры про альтер-эго Питера Паркера (большая часть людей одета в костюм Человека-паука из этой игры). 

Больше дружелюбных соседей 🕷️

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