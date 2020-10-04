В Беларуси в августе прошли президентские выборы. ЦИК объявил, победу на них в очередной раз одержал Александр Лукашенко. С этим согласились не все и в самой Беларуси, где уже почти два месяца не прекращаются акции протеста, и за ее пределами. Многие страны отказались признавать Лукашенко законным президентом. Так, например, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что в официальном общении с Александром Лукашенко будут называть его лишь по имени и фамилии, без указания должности.

Белорусские государственные телеканалы, видимо, решили ответить тем, кто не признал победу Лукашенко. В новостных выпусках на СТВ и «Беларуси 1» 3 октября Украину подписали «Бывшая УССР», Литву — «Бывшая Советская Литовская республика», а Польшу — «Бывшая Польская Народная республика».

На какую реакцию рассчитывали белорусские телеканалы — неизвестно. Не факт, что на такую.

И даже Владимира Соловьева, похоже, эта шутка не рассмешила.