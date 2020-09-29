«💪Достойный кандидат!» Государственный телеканал сообщил о выдвижении Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Разумеется, это фейковая новость «Панорамы»

Максим Гучек / БелТА / ТАСС / Scanpix / LETA

Белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил утром 29 сентября в своем телеграме о выдвижении Александра Лукашенко на Нобелевскую премию мира. В новости, опубликованной без ссылок на источники, сообщалось, что номинировала его «член президентского совета по развитию науки, доцент БГПУ им. Максима Танка Галина Коваленко». А объяснила она свое решение якобы тем, что Лукашенко «не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны».

Проблема в том, что о такой же номинации — от некой Галины Коваленко и с тем же обоснованием — двумя днями ранее сообщил сайт сатирических новостей «Панорама». «Другие кандидаты попросту притянуты за уши, не исключаю, что все уже решено и без нас между крупными игроками», — говорилось в том материале.

Вариантов два: либо ОНТ поверил в шуточную новость и скопировал ее в свой телеграм-канал, либо настоящая Галина Коваленко решила дословно повторить слова и действия своей выдуманной тезки. Правда, скорее всего, в действительности такого человека с такими регалиями вообще не существует — доцент БГПУ Галина Коваленко встречается только в двух материалах «Панорамы»: про выдвижение Лукашенко на Нобелевскую премию и про то, что 82% россиян хотели бы видеть его на посту президента своей страны.

Сотрудников ОНТ могут утешить два известия. Первое: не они одни поверили в фейковый сюжет о Нобелевской премии — о нем также написали сайты «Правда.ру» и «Утро.ру», а издание Tut.by перепостило сообщение самого ОНТ (но быстро исправилось).

Второе: есть почти настоящая новость о выдвижении на ту же премию Лидии Ермошиной, главы белорусского ЦИК — читатель издания Kyky рассказал, что заполнил заявку на сайте Нобелевского комитета, представившись чужим именем. В заявке он указал, что Ермошина — «национальный герой для 97% беларусов» и «воплощение мудрости, неподкупности, преданности и безграничной любви к своему народу».