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Сатирический сайт ИА «Панорама», публикующий фейковые новости, 25 августа выпустил материал о сети алкомаркетов «Красное & Белое». Владелец компании Сергей Студенников якобы поблагодарил участников протестных акций в Беларуси за рекламу своих магазинов.

«Наиболее красочным, по словам бизнесмена, вышел флешмоб с красно-белыми флагами, напоминающими цвета российского ритейлера», говорится в новости. Бело-красно-белый флаг — символ протестов, которые начались в Беларуси 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов.

В новости приводится цитата, которую «Панорама» приписала Студенникову: «Жаль, что наш пиар-отдел не додумался до этого. Нам следует учиться у белорусов, а ребятам из Минска и соседнего государства хочу сказать, чтобы не останавливались на достигнутом. Если флаг нашей компании станет государственным в Белоруссии — это будет прекрасно».

В конце материала «Панорама» сообщает, что «Красное & Белое» поддержит протестующих, предоставит им скидки и, к тому же, направит в Беларусь грузовик с алкоголем и атрибутикой сети.

Однако в компании шутку восприняли всерьез. 26 августа «Панорама» опубликовала скриншот с обращением женщины, представившейся сотрудницей пресс-службы «Красное & Белое». «Панораму» попросили удалить новость со всех площадок, так как «компания вне политики и не поддерживает ни одну из сторон в белорусском конфликте». «Более того, ваш материал наносит репутационный вред нашей компании и С. П. Студенникову в частности». Сотрудница пресс-службы назвала новость «Панорамы» «жестким нарушением законодательства» и пригрозила судом и службой безопасности в случае, если материал не удалят.

«Интересно, что наносит больше вреда репутации — безобидное упоминание на „Панораме“ или такие сотрудники?», поинтересовались в «Панораме».