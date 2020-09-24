Президента РФ Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщает РИА Новости.

Заявку в комитет премии отправил российский писатель Сергей Комков, уточняет агентство.

Обновлено в 12:45. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают инициативу, сказал, что на Нобелевскую премию выдвигаются «совершенно разные люди». «И это инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель. Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято, ну прекрасно. Не будет принято, тоже ничего страшного. Трудно еще что-то большее сказать», — сообщил Песков журналистам.

На сайте «Литературной газеты» есть информация о писателе по имени Сергей Комков. Указано, что он автор книг «Кремлюди», «Тихая заводь: Охотный ряд, дом 1», «Ваххабит», «День дурака».

Неделю назад, 17 сентября, российский ученый, работающий в университете Ратгерс в Нью-Джерси, Сергей Ерофеев сообщил, что на Нобелевскую премию мира выдвинули политика Алексея Навального. По словам Ерофеева, заявку отправили «ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией».

Путина в 2013-м на Нобелевскую премию мира выдвигали депутат Госдумы Иосиф Кобзон и Международная академия духовного единства и сотрудничества народов. Путин, по их мнению, заслуживает эту награду за «активное участие в разрешении сирийского конфликта и попытке приостановить военное вторжение США в Сирию».

С 2020 года размер Нобелевской премии в каждой категории увеличили на 110 тысяч долларов до 1,1 миллиона. Лауреатов начнут объявлять 5 октября, из-за эпидемии COVID-19 традиционной церемонии вручения премии в 2020-м не будет.

Лауреатом Нобелевской премии мира-2019 стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Награду ему присудили за разрешение приграничного конфликта с Эритреей.