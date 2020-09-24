Призовой фонд Нобелевской премии увеличили. Теперь он превышает миллион долларов

Совет директоров Нобелевского фонда решил с 2020 года увеличить размер Нобелевской премии на 1 миллион шведских крон (примерно 110 тысяч долларов США).

Теперь размер одной премии будет составлять 10 миллионов крон (1,1 миллиона долларов).

В Нобелевском фонде отметили, что за последние 8 лет суммарный капитал фонда благодаря успешному инвестированию увеличился с 3 миллиардов до 4,6 миллиарда крон, поэтому увеличение размера премии и стало возможным.

Объявление лауреатов премии начнется 5 октября.

Ежегодно лауреатов награждают в Стокгольме 10 декабря, в день рождения Альфреда Нобеля. В 2020 году из-за коронавируса церемония не состоится.