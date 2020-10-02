МВД Беларуси устроило СМС-рассылку с требованием перестать выходить на акции протеста. Если это кого-то и напугало, то сторонников Лукашенко (да-да, им тоже написали)

МВД Беларуси 1 октября массово разослало СМС-сообщения с одинаковым текстом — о том, что их получателей якобы заметили на протестных акциях. Избранные цитаты: «Ваши действия зафиксированы посредством фотовидеозаписи», «Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях» и «Не допускайте ошибок».

Если вам показалось, что это чья-то шутка, то нет: официальный представитель МВД Ольга Чемоданова подтвердила Onliner.by, что это инициатива ведомства. Оператор A1 добавил, что СМС рассылались «как социальная реклама».

Как принималось решение, кому отправить СМС, а кому нет — неясно, но вскоре выяснилось, что заявления про «фотовидеозапись» больше похожи на блеф, чем на правду. Смотрите сами: по утверждению некоторых белорусов, СМС приходили им, даже если они не находились на территории страны. Либо номера зарегистрированы на их родителей, которые в митингах не участвовали.

По соцсетям ходят слухи о том, что такие же СМС от МВД получили и участники акций в поддержку Александра Лукашенко, которые проходили в разных городах страны (на них, замечали журналисты, людей часто свозили на автобусах). И этих получателей, кажется, такие сообщения напугали.

Рассылка от МВД была такой массовой, что ее, возможно, получил и сам Лукашенко.

Но получили СМС с угрозами от ведомства не все белорусы. И теперь те, кому сообщение не пришло, возмущены, расстроены и подавлены!

P. S. Нет предела совершенству. В твиттере есть несколько идей, как улучшить рассылку от МВД в следующий раз.