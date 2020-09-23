К главному редактору «Нашей нивы» пришли с обыском. Из-за статьи о том, что замглавы МВД Беларуси бил арестованного в изоляторе

К главному редактору белорусского издания «Наша нива» Егору Мартиновичу и его жене, журналистке издания Tut.by Адарье Гуштын пришли с обыском. Об этом Гуштын написала в фейсбуке.

По ее словам, обыск связан со статьей «Нашей нивы» о том, что диджея Владислава Соколовского, которому дали 10 суток ареста за песню «Перемен!» на провластном митинге в Минске, в изоляторе бил замглавы МВД Беларуси Александр Барсуков.

Обыск проводит управление собственной безопасности МВД Беларуси.

За три дня до выборов президента Беларуси, на концерт, организованный властями Минска, пришли сторонники Светланы Тихановской. Кирилл Галанов и Владислав Соколовский, которые были диджеями на концерте, включили песню «Перемен!» группы «Кино». После мероприятия обоих арестовали на 10 суток.

17 августа, отбыв арест, Соколовский рассказал «Нашей ниве», что в изоляторе на улице Окрестина его бил замглавы МВД Беларуси Александр Барсуков, за несколько дней до этого заявивший, что в изоляторе на Окрестина издевательств над задержанными и арестованными не было.

21 августа Соколовского снова задержали. В пресс-службе МВД заявили, что с ним провели беседу. 22 августа Соколовский вместе с Галановым уехал в Литву. После отъезда Соколовский сообщил, что в МВД с ним беседовал сам Барсуков; он угрожал уголовным делом о клевете, диджей вынужден был подписать бумагу о том, что он не знает, кто бил его в изоляторе.