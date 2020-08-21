В Беларуси повторно задержали диджея, включившего «Перемен!» на провластном митинге. После первого задержания он рассказал, что его бил замглавы МВД

Обновлено. Соколовского отпустили из милиции. С чем было связано его задержание, неясно.

В Беларуси повторно задержали Владислава Соколовского — одного из двух диджеев, которые включили песню «Перемен!» на провластном митинге в Минске перед президентскими выборами.

О задержании пишет Tut.by со ссылкой на адвоката Соколовского. Причина задержания не уточняется.

6 августа, за три дня до выборов президента Беларуси, Владислав Соколовский и Кирилли Галанов, работавшие диджеями на концерте минской мэрии, включили песню «Перемен!» группы «Кино». Галанова и Соколовского задержали. На них составили протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении требованию должностного лица и отправили под арест на 10 суток.

Соколовский после освобождения рассказал, что в изоляторе на улице Окрестина к нему приходил «какой-то начальник», который дважды ударил его и пригрозил уголовным делом. Выйдя из изолятора, диджей узнал в нем замглавы МВД Беларуси Александра Барсукова. Тот говорил, что на Окрестина «издевательств не было», позже уточнив, что «в камере никого не избивали».