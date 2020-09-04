На сайте МВД Беларуси появилась информация о розыске Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. Скриншоты опубликовали «Наша нива» и «Белсат».

На сайте указано, что Лукашенко и Караев обвиняются в «военных преступлениях против белорусского народа». Лукашенко также обвинили в «узурпации власти».

Очевидно, сайт МВД был взломан. На момент написания новости он не открывался.

Накануне взлому подвергся сайт Управления делами президента Беларуси. На его главной странице на какое-то время появился бело-красно-белый флаг и фотографии главы ведомства Виктора Шеймана в головном уборе .

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции за отставку Александра Лукашенко, которого обвиняют в фальсификации результатов президентских выборов. В первые дни протесты сопровождались жесткими разгонами, массовыми задержаниями и избиениями задержанных. Сейчас белорусская милиция продолжает ежедневно задерживать десятки протестующих, но об их избиениях в изоляторах уже не сообщается.

2 сентября Комитет госконтроля Беларуси устроил обыск в минском офисе IT-компании PandaDoc. Ее владелец Микита Микадо после начала протестов в Беларуси предложил финансовую помощь силовикам, которые решат уволиться. 3 сентября стало известно, что на топ-менеджера PandaDoc Виктора Кувшинова завели уголовное дело о хищении путем злоупотребления полномочиями.