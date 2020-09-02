В Минске пришли с обыском в офис IT-компании PandaDoc Микиты Микадо. Ранее он предлагал помочь деньгами белорусским силовикам, если они уволятся

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси устроил обыск в минском офисе компании , которой владеет и руководит бизнесмен , живущий в США. Первым об этом в телеграм-канале сообщил белорусский фотограф Антон Мотолько, сославшийся на сотрудников компании.

В домах нескольких сотрудников PandaDoc также провели обыски, сообщили kyky.org и «Еврорадио». Как отмечает Onliner.by, большинство сотрудников компании работают из дома.

Микита Микадо подтвердил информацию об обысках. Он написал в сторис в инстаграме, что на допрос «забрали директора». Микадо опубликовал видео, где заявил о политических репрессиях в отношении его компании.

«К нам пришел департамент по финансовым расследованиям Комитета госконтроля Республики Беларусь, — сказал в видео Микадо. — Закрыли сотрудников в офисе: не выпускают, не дают пользоваться телефонами, требуют разлочить компьютеры, пугают и так далее, и так далее. При этом у нескольких сотрудников был обыск сегодня дома. Кого-то забрали и местонахождение этих людей мы не знаем. Совершенно понятно, что подобное является политическими репрессиями и… Уважаемые, искать в нашем минском офисе нечего. Мы честная IT-компания, никогда ничего не нарушали, работали „в белую“, как говорится. Все, что происходит, является политическими репрессиями».

С чем связаны обыски, пока неизвестно.

В начале августа на фоне основатель PandaDoc Микита Микадо предложил финансовую помощь белорусским силовикам, которые решат уволиться и перейти «на сторону добра». Микадо рассказывал, что получил множество сообщений от сотрудников правоохранительных органов. По его словам, после этого он взял отпуск, «чтобы сражаться и помогать сменить режим».

На фоне политического кризиса в Беларуси компания PandaDoc решила перевести большую часть своих белорусских сотрудников в другую страну.