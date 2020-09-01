Студенты вышли на акции протеста в центре Минска. Одну из них разогнал ОМОН
Несколько человек задержаны в центре Минска на протестной акции, устроенной студентами белорусских университетов.
1 сентября студенты, не согласные с результатами президентских выборов в стране, вышли на забастовку. Учащиеся вышли на пикеты около своих университетов, также несколько десятков человек прошли шествием по проспекту Независимости к зданию министерства образования Беларуси.
На площади Победы путь протестующим преградили сотрудники ОМОНа, сообщает в своем стриме «Радио Свобода». Сотрудники правоохранительных органов задержали около десяти человек, после чего остальные студенты разбежались.
Кроме того, в ходе акции были задержаны двое журналистов Euroradio, которые вели прямой эфир. По информации издания «Наша нива», в общей сложности на данный момент задержаны не менее 17 студентов различных минских вузов.
Студенческие протесты и шествия продолжаются в других районах Минска. Колонны учащихся прошли маршем по парку Горького, проспекту Независимости, улице Якуба Коласа.