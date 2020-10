Вышел тизер продолжения «Бората». О фильме мы ничего толком не узнали, но почему так нестерпимо хочется проголосовать за Трампа?

Саша Барон Коэн возвращается к роли вымышленного казахстанского журналиста Бората Сагдиева. Издание Deadline сообщило, что продолжение «Бората» выйдет в конце октября, перед президентскими выборами в США, которые запланированы на 3 ноября. Фильм выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

Детали сюжета неизвестны. По сути, все, что мы знаем о фильме — это его очень длинное название Borat: Gift Of Pornographic Monkey To Vice Premiere Mikhael Pence To Make Benefit Recently Diminished Nation Of Kazakhstan. Что можно примерно перевести как « Борат: Дар порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно уменьшившегося народа Казахстана ».

28 сентября в твиттере появился пародийный аккаунт, якобы принадлежащий правительству Казахстана. В ночь на среду, когда состоялись первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена, в твиттере опубликовали видео якобы в поддержку Трампа. Его можно считать тизером продолжения «Бората», хотя о самом фильме мы ничего и не узнали.

Поздравляем дорогого друга казахского народа Дональда Трампа с победой на дебатах! Впечатляющий результат сильного лидера, для которого Америка и Казахстан превыше всего!

Американского президента в ролике назвали «защитником женщин» и «героем войны». В видео также говорится, что Трамп не расист: наоборот, темнокожие люди якобы «любят его так сильно, что встают на одно колено». Еще благодаря Трампу «350 миллионов американцев все еще живы», а у него самого точно не было инсульта (об этом в видео говорится дважды).

В конце ролика появляется ссылка на сайт «Казахстанцы против иностранного вмешательства», в котором говорится, что настоящие патриоты и любители Америки просто обязаны поддержать Дональда Трампа на выборах. Разумеется, это сатира, а оформление и сайта, и видео в твиттере напоминают о первом «Борате».

Надеемся, что продолжение нам понраица!

Фото в анонсе: Sipa / Scanpix / LETA