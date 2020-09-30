«Заткнись, чувак. Это так не по-президентски» Так прошли первые дебаты Трампа и Байдена: кандидаты ругались, оскорбляли и перебивали друг друга

Brian Snyder / Reuters / Scanpix / LETA

В США 29 сентября состоялись первые дебаты кандидатов в президенты. Они продолжались полтора часа и были разбиты на шесть сегментов продолжительностью 15 минут каждый. Ведущим мероприятия был журналист Fox News Крис Уоллес. Перед началом дебатов действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден, вопреки традиции, не стали пожимать друг другу руки — из-за пандемии коронавируса.

Основными темами дебатов стали экономика, коронавирус и расовые протесты в США.

Коронавирус. Байден возложил на Трампа ответственность за то, что США являются лидером по числу заболевших и умерших от коронавируса, заявив, что у президента не было никакого внятного плана действий во время пандемии. Трамп в ответ сказал, что если бы президентом был Байден, от болезни бы умерли не двести тысяч, а два миллиона жителей США, и выразил уверенность в том, что вовремя закрыл границы для борьбы с инфекцией.

Экономика. Трамп заявил, что до коронавируса построил самую успешную экономику в истории США и что сейчас она быстрыми темпами восстанавливается после пандемии. Байден в свою очередь заявил, что на кризисе заработали только «такие же, как он [Трамп], миллионеры и миллиардеры», в то время как дела у среднего класса идут намного хуже.

Расовые протесты. Байден обвинил Трампа в разгоне мирных протестов с помощью военных, а также напомнил, что, высказываясь о столкновениях ультраправых и их противников, президент говорил, что «с обеих сторон были хорошие люди». Трамп в ответ на прямое предложение Байдена отказался осудить белых , а ответственность за насилие во время акций возложил на леворадикалов.

В ходе дискуссии оппоненты регулярно переходили на личности. Трамп постоянно перебивал Байдена, за что несколько раз получал замечания от ведущего Криса Уоллеса, а сам Байден, когда Трамп перебил его в очередной раз, прямо заявил: «Заткнись, чувак. Это так не по-президентски». В ходе дебатов кандидат от демократов называл действующего президента «щенком Путина», лжецом, клоуном и худшим президентом в истории США.

Трамп в свою очередь заявил, что его соперник за 47 лет политической карьеры сделал меньше, чем сам Трамп — за 47 месяцев с момента избрания. Также за время дебатов президент несколько раз упоминал сына Байдена — делая упор на то, что тот был уволен из армии из-за употребления кокаина, и обвиняя самого Байдена в незаконном покровительстве сыну. Президент США также обвинил Хантера Байдена в получении трех с половиной миллионов долларов от супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, намекнув на возможную коррупцию, — Байден в ответ назвал это неправдой.

Большинство аналитиков сошлись на том, что оба кандидата выступили слабо, а некоторые даже назвали дебаты «худшими в истории». Общей претензией к кандидатам стала предсказуемость их позиций и отсутствие каких-либо новых высказываний, способных привлечь неопределившихся избирателей. Трампа критиковали за то, что он сосредоточился на перечислении достижений своего первого президентского срока и практически ничего не говорил о том, как он собирается улучшить жизнь американцев после переизбрания; отдельно практически все аналитики подчеркивали, что президент отказался осудить супремасистов.

В отношении Байдена аналитики замечали, что он плохо подготовился к тому, что Трамп постоянно будет перебивать его — хотя это было предсказуемо, — и часто эмоционально реагировал, переходя на личности, что наверняка не понравится избирателям, которые видели в нем альтернативу слишком экспрессивному действующему президенту. «Сегодняшний победитель? Кнопка „отключить звук“ на вашем пульте управления», — так охарактеризовала дебаты политический аналитик CNN Сара Исгур. В целом такой результат более предпочтителен для Байдена: сейчас по опросам он является лидером президентской гонки, и это Трампу, а не ему необходимо придумывать какие-то сильные ходы, чтобы привлекать на свою сторону новых избирателей. В ходе экспресс-опроса зрителей дебатов, проведенного CNN, 60% назвали победителем Байдена, 28% — Трампа.

До выборов состоятся еще двое дебатов. Вторая встреча Трампа и Байдена пройдет 15 октября в Майами, третья — 22 октября в Нэшвилле. Помимо этого, одни дебаты проведут кандидаты в вице-президенты. Выборы президента США пройдут 3 ноября.

Григорий Левченко