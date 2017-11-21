В Казахстане задержали чешских туристов в костюмах Бората. Саша Барон Коэн пообещал оплатить их штраф

Британский актер Саша Барон Коэн, известный по роли казахского журналиста Бората, предложил оплатить штраф чешских туристов, которых задержали в Астане за «непристойное поведение». Граждане Чехии 10 ноября фотографировались у надписи «I love Astana» в образе Бората; на них были надеты облегающие купальники зеленого цвета и парики.

Мужчин задержали, против них возбудили административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Суд прошел в тот же день.

A post shared by Жесть в Казахстане (@zhest_kz) on Nov 13, 2017 at 5:50am PST

Теперь каждый из шести туристов должен заплатить штраф размером в 22,5 тысячи тенге (4 тысячи рублей). «Пришлите мне подробности и доказательства, что это были вы, и я оплачу ваш штраф», — написал Коэн и указал адрес электронной почты: arrestedforwearingyourmankini@gmail.com — «арестованы за ношение вашего манкини».

Связались ли чешские туристы с актером, неизвестно.