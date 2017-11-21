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В Казахстане задержали чешских туристов в костюмах Бората. Саша Барон Коэн пообещал оплатить их штраф

Meduza
15:15, 21 ноября 2017

Британский актер Саша Барон Коэн, известный по роли казахского журналиста Бората, предложил оплатить штраф чешских туристов, которых задержали в Астане за «непристойное поведение». Граждане Чехии 10 ноября фотографировались у надписи «I love Astana» в образе Бората; на них были надеты облегающие купальники зеленого цвета и парики.

Мужчин задержали, против них возбудили административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Суд прошел в тот же день.

Теперь каждый из шести туристов должен заплатить штраф размером в 22,5 тысячи тенге (4 тысячи рублей). «Пришлите мне подробности и доказательства, что это были вы, и я оплачу ваш штраф», — написал Коэн и указал адрес электронной почты: arrestedforwearingyourmankini@gmail.com — «арестованы за ношение вашего манкини».

Связались ли чешские туристы с актером, неизвестно.

Комедийный фильм «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» вышел в 2006 году. По сюжету, журналист из Казахстана Борат Сагдиев отправляется в Калифорнию, чтобы снять документальный фильм, и влюбляется в Памелу Андерсон.
В Казахстане фильм официально не запрещен, однако представители МИД Казахстана называли его оскорбительным для народа.
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