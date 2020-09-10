Японец выпускает противоугонные стикеры для велосипедов. Они выглядят как птичий помет

Японец Мотоки Реога выпускает противоугонные стикеры для велосипедов в виде птичьего помета. Он убежден, что воры побрезгуют красть испачканные велосипеды.

Согласно статистике главного управления полиции Японии, за 2018 год в стране было украдено почти 184 тысячи велосипедов. Около 40% этих велосипедов были пристегнуты должным образом, из чего Реога сделал вывод, что привычные меры безопасности больше не работают.

При этом обычно вор уезжает с места преступления на все том же украденном велосипеде. Но кто в здравом уме захочет сидеть на птичьем помете? Вот потому-то Реога и предлагает набор из трех стикеров с экскрементами.

Перед началом производства японец озаботился вопросом дизайна — какое-то время он изучал настоящий птичий помет, чтобы сделать свои стикеры как можно более правдоподобными. Кроме наклеек Реога придумал специальные чехлы для велосипедных сидений с вышитыми на них экскрементами.

Средство на производство стикеров и чехлов собрали на краудфандинговой платформе Makuake — Реоге прислали более четырех тысяч долларов. Набор из трех стикеров уже можно купить на Makuake за 13,5 доллара. А вот чехол обойдется чуть дороже — в 37 долларов.