Японцы выпустили первый 3D-мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену. Смотреть стоит хотя бы ради озвучки

Японские мультипликаторы выпустили первый короткометражный 3D-мультфильм о приключениях Чебурашки и крокодила Гены. Называется он «Чебурашка: Я нашел друга». Выход приурочен к 10-летию японского кукольного сериала о Чебурашке, в котором было 26 эпизодов.

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Новый мультфильм стал приквелом, в нем рассказывают историю знакомства главных героев. Гену озвучил Такахиро Сакурай, а Чебурашку — Риэ Кугимия.