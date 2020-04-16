Японцы в восторге от сирены нидерландской скорой помощи. Уже сделали гитарный кавер!

Разработчик видеоигр Рами Исмаил обратил внимание на видео с сиреной скорой помощи, ставшее популярным в Японии. В ролике нет ничего необычного — разве что сам звук сирены, он немного напоминает синтвейв. «Уже три дня не могу выкинуть ее из головы», — пишут японцы в твиттере.

Некоторым настолько понравился звук сирены, что они сделали на нее гитарный кавер.

Кому-то сирена нидерландской скорой напомнила старые хэллоуинские игрушки.

А кому-то — песню «Time To Pretend» группы MGMT.

Но удивляться популярности нидерландской сирены не стоит. В конце концов, японцы что угодно могут превратить в музыку — даже звуки железной дороги.

Red Zone The Object Thingy

Бонус!

На железнодорожной станции в городе Осака можно почувствовать себя героем фильма ужасов. Просто включите звук (и не пугайтесь слишком сильно!).