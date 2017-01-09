шапито

Японцы сняли очень странную рекламу средства от аллергии

Meduza
15:31, 9 января 2017

Японская фармацевтическая компания «Кобаяси» выпустила рекламу средства от аллергии на цветение и пыль. Очень странную рекламу.

小林製薬 ハナノア
Kirin Namacha

Средство помогает очистить носовые пазухи. Оно выпускается в двух версиях: в первой жидкость надо вливать в нос, после чего она выливается через свободную ноздрю, во второй — ее надо выплевывать изо рта. В рекламном ролике демонстрируется первая версия.

Рекламу также разместили в токийском метро.

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