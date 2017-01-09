шапито
Японцы сняли очень странную рекламу средства от аллергии
Японская фармацевтическая компания «Кобаяси» выпустила рекламу средства от аллергии на цветение и пыль. Очень странную рекламу.
Средство помогает очистить носовые пазухи. Оно выпускается в двух версиях: в первой жидкость надо вливать в нос, после чего она выливается через свободную ноздрю, во второй — ее надо выплевывать изо рта. В рекламном ролике демонстрируется первая версия.
Рекламу также разместили в токийском метро.
今年はじめて乗った山手線で「笑ってはいけない」試練。 pic.twitter.com/RhAjqwCa6C— 松永良平Ryohei Matsunaga (@emuaarubeeque) January 5, 2017