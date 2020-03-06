«Слишком хорош». Японцы открыли для себя сырок «Б.Ю. Александров»

Японцы узнали про российские сырки «Б.Ю. Александров». На это обратили внимание ведущие твиттера «Японское обозрение» и TJournal.

Началось все с простого обзора: японка под ником okomesuki_3 отправилась в магазин под названием «Kaldi», купила там «Б.Ю. Александров» за 300 йен (примерно 184 рубля) и оставила хвалебный отзыв в своем твиттере. okomesuki_3 уточнила, что сырок особенно хорош при комнатной температуре.

За два дня самый обыкновенный пост с обзором сырка набрал более 20 тысяч ретвитов и 73 тысяч лайков. В комментариях многие стали спрашивать, где можно купить такой «аппетитный сырок».

После твита «Японского обозрения» об обзоре okomesuki_3 узнали и в России. Русскоязычные пользователи тут же пришли в обсуждение и принялись хвастаться фотографиями полок с сырками «Б.Ю. Александров».

Японцам посоветовали и другие сырки. Правда, сообщения написаны на русском, поэтому остается надеяться, что okomesuki_3 и остальные воспользуются переводчиками. Надеемся, их переводчики работают лучше, чем с японского на русский.

Пожалуй, больше всего реакция на твит удивила саму okomesuki_3. Во-первых, она узнала, что в России это лакомство называют «широк» (shirok). Во-вторых, благодаря этому обзору у нее выросло количество подписчиков из России.

Сейчас okomesuki_3 наслаждается популярностью — и продолжает просвещать других японцев в вопросах сырков.