В Костроме продают сырки со вкусом тревоги

Подписчики паблика «Подслушано в Костроме» обратили внимание на сырки, продающиеся в магазинах их города. Судя по всему, местные сырки что-то беспокоит — и потому из творожных они превратились в тревожные.

Вслед за «Подслушано в Костроме» о сырках написали в местных СМИ и на форуме «ЯПлакал».

Производством тревожных сырков занимается «Дмитровский молочный завод». В разговоре с «Медузой» пресс-секретарь завода заявила, что они «разбираются» с ситуацией. Дальнейших пояснений не последовало. Ответа на вопрос, что это такое — настоящая опечатка или обычный фотошоп — у нас так и нет. Переживания сырков остаются загадкой.