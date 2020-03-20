Японец выстроил длинные цепочки из домино. И позвал своих кошек, чтобы все разрушить 

Ютьюбер из Японии Cat Navi Desk постоянно ставит эксперименты над своими любопытными кошками. То подсунет им колокольчик, то предложит сыграть на пианино, то накормит праздничным ужином (еду подносили по звонку). А в марте 2020 года Cat Navi Desk познакомил своих любимцев с домино!

Cat Navi Desk

Блогер построил из домино несколько хитрых сооружений, которые активировались самими кошками. К примеру, им нужно было стукнуть фишку лапкой или нажать на звонок, тем самым запустив волну падающих костяшек. Ну или вылизать тарелку так, чтобы задеть одну из фишек и опрокинуть всю цепочку (получилось не сразу, кошку больше интересовала еда!).

То есть как это выглядит: кошки сидят в корзинах или коробках и время от времени вмешиваются в ход эксперимента. И так три с половиной минуты. Спойлер: в конце выясняется, что все эти сооружения из домино нужны были только для того, чтобы угостить животных кормом.