Исаму Ямамото — 17-летний скейтбордист из Японии. Уже в 14 лет он занял первое место на чемпионате мира по катанию в стиле . Ямамото был первым, кто во время выступления на этом чемпионате катался сразу на двух скейтбордах. В 15 лет спортсмен повторил свой успех, снова завоевав чемпионство.

Ямамото на японском чемпионате по катанию в стиле фристайл в 2015 году ISAMUism

Тренировки Ямамото ISAMUism

Ожидалось, что Ямамото станет одной из главных звезд на летних Олимпийских играх 2020 в Токио, в программу которых впервые включили катание на скейтборде. Однако фристайл не попал в список одобренных дисциплин — туда вошли только уличный и парковый скейтбординг.

Соревнования в Рио-де-Жанейро, 2016 год ISAMUism

Тем не менее Ямамото продолжает усердно тренироваться. Например, в одном из последних роликов спортсмен катается на двух скейтбордах сразу как на роликовых коньках, умудряется подпрыгивать и крутиться на месте с невероятной скоростью. Все его трюки выглядят как симулятор скейтбординга с Тони Хоуком, только это никакая не видеоигра и не монтаж.

Видео с тренировок, июль 2020 года ISAMUism

По словам Ямамото, он вдохновлялся другим легендарным скейтбордистом — Родни Малленом, изобретателем множества базовых трюков вроде кикфлипа.

Другие видео с участием Ямамото

Free skates in Wuhan, China — Isamu Yamamoto ISAMUism

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