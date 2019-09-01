Тони Хоук сыграл за Тони Хоука в игре про Тони Хоука И устоял на скейте!

Скейтбордист Тони Хоук опубликовал видео, на котором он играет в игру имени себя — Tony Hawk Pro Skater. Судя по опубликованному фрагменту, Хоук остался доволен своими виртуальными трюками — персонаж игры устоял на скейте (хотя видео очень короткое, неизвестно, что было дальше). Так он отметил 20 лет с момента выхода игры.

Хоук добавил, что к выходу готовится фильм об игре — «Pretending Iʼm a Superman». В трейлере скейтер рассказывает, что сам вырос на видеоиграх, однако среди них почти не было таких, в которых можно было бы кататься на доске. Но в 1999 году компании Neversoft и Activision создали простую и веселую игру про знаменитого скейтбордиста.

Pretending Iʼm a Superman — The Tony Hawk Video Game Story Trailer DʼAmato Productions

Съемки фильма спонсируются с помощью краудфандинга. Создатели сообщают, что картина должна выйти в 2019 году.