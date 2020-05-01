Из-за карантина угри в океанариумах стали забывать, как выглядят люди. Поэтому японцы будут звонить им по видеочату

Японский океанариум, расположенный в телевизионной башне Tokyo Skytree, пришлось в начале марта закрыть для посетителей из-за пандемии коронавируса. Это привело к неожиданным последствиям — живущие там садовые угри стали забывать, как выглядят люди.

Руководство океанариума боится, что такими темпами угри увидят в людях угрозу и начнут прятаться при их появлении, чего они раньше не делали. А это значит, посетители не смогут на них посмотреть — да и отслеживать состояние здоровья угрей будет гораздо сложнее.

Поэтому всех неравнодушных попросили позвонить по FaceTime на айфоны и айпады, установленные напротив аквариума с угрями. Звонящим нужно показать свои лица, помахать руками и немного поговорить (но ни в коем случае не повышать голос, угри этого не любят). Созвоны состоятся с третьего по пятое мая.

По хэштегу #PleaseRememberHumans («#ПожалуйстаНеЗабывайтеЛюдей») можно найти сообщения с поддержкой одиноких угрей. Правда, некоторые раскритиковали руководство аквариума за то, что с угрями нельзя связаться с обычных компьютеров и устройств на Android (на них просто нет FaceTime).