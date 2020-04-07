Мы наконец-то нашли Немо и Дори! Это котята из приюта, которые играют с медузами из океанариума

Так, кто еще из животных не гулял по закрытым на карантин океанариумам? Пингвины были, щенки были, морские львы были… Остались кошки! Сотрудники приюта в Атланте привели на экскурсию по местному океанариуму пятерых котят. Вот они: Немо, Дори, Гуппи, Марлин и Бабблз. Котята попытались потрогать медуз (помешало стекло), помяукали на разноцветных рыбок и побегали друг за другом по залам выставки. Словом, отлично провели время.

Kittens Explore Georgia Aquarium! Georgia Aquarium

А еще мы обнаружили в инстаграме океанариума видео с первым заплывом очковых пингвинят. Взгляните и вы, они чудесные! ❤️