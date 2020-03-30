шапито
Морской лев вышел на прогулку по пустому океанариуму. И такой хлоп-хлоп ластами
Источник: Meduza
Океанариумы по всему миру во время карантина продолжают устраивать экскурсии для животных. В Чикаго вот пингвины разгуливают по пустым залам.
В Атланте щенки из приюта Оди и Кармел заводят новых друзей среди рыб и скатов.
А в австралийском городе Голд-Кост на экскурсию вывели морского льва по кличке Бирри-младший. Его сопровождала сотрудница океанариума. Она показывала Бирри-младшему других морских обитателей.
Судя по реакции, морской лев остался доволен увиденным. На этом приключения Бирри-младшего не закончились — в океанариуме пообещали выложить и другие видео с его прогулки.