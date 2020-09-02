Американка просто пела на камеру. Но тут потолок пробила мамина нога…

Американка Лиз Сан Миллан у себя дома готовилась к прослушиваниям в музыкальной школе. Девушка включила запись видео и запела «Kindergarten Boyfriend» из мюзикла «Смертельное влечение». И поначалу все шло хорошо… но к Миллан неожиданно вломилась мама. Через потолок.

Оказалось, еще до начала записи мама Миллан поднялась на чердак, оступилась и случайно провалилась на этаж ниже. Так нога мамы и попала в тикток. Как пояснила девушка, с мамой все хорошо, на ней нет «ни царапины». Последние несколько дней они всей семьей читают комментарии и смотрят видеоответы на их тикток — и много смеются. Вот только дырка в потолке так никуда и не делась.