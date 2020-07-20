«Ты все преодолеешь. Я всегда рядом». Кошка-тиктокер Юки помогает пережить невзгоды

Как там говорят, доброе слово и кошке приятно? Еще бы! Но что если все перевернуть, пусть кошки подбадривают людей и делают им комплименты. Именно этим и занимается кошка по кличке Юки. Все тиктоки с ее участием выглядят примерно одинаково: Юки мяукает на камеру, а в субтитрах расшифровывают, что же она имела в виду.

Вот, к примеру, что говорится в одном из ее обращений к приунывшим людям: «Эй ты! Посмотри, как многого ты добился. Я тобой горжусь. У тебя здорово получается. Я тебя лю».

А вот еще одно: «Эй ты! У тебя все хорошо? Плакать — это нормально. Как и грустить. Ты все преодолеешь. Я всегда рядом».

Еще примеры:

Кажется, работает: в комментариях пользователи благодарят Юки за поддержку и пишут, что кошачья поддержка помогает им пережить плохие дни.