Гордон Рамзи смотрит тиктоки про еду и бухтит. Все-то его бесит: и сэндвичи из шоколада, и торты с его лицом

Британский шеф-повар и ресторатор Гордон Рамзи часто кричит на людей и критикует чужую еду. Иногда он делает это в реалити-шоу, иногда — в твиттере.

Вот сейчас Рамзи добрался до тиктока, где публикуют очень, очень много кулинарных видео. Поэтому теперь шеф-повар критикует тиктоки с советами по готовке. Рамзи включает такие ролики и записывает свою (весьма предсказуемую!) реакцию.

Вот одна из пользовательниц тиктока показала, как сделать сэндвич из болгарского перца. Ресторатор принялся ворчать: «Никакой это не сэндвич, юная леди. Это идиотский сэндвич!»

Еще больше его возмутил сэндвич из шоколада с шоколадной пастой и мороженым — шеф-повар весь сморщился от отвращения. В некоторых тиктоках Рамзи даже ничего толком не говорит, просто стенает, глядя на то, как готовят тост с сыром и лапшой быстрого приготовления.

А одна пользовательница приготовила торт с лицом Рамзи. Тот ругался, ахал и охал, просил прекратить и в конце концов, заявил, что лицо на торте похоже скорее на актера Джерарда Батлера или деда Рамзи, «но тот умер 10 лет назад».

По хэштегу #ramsayreacts доступно уже больше десятка тиктоков с реакциями Рамзи. И останавливаться шеф-повар явно не намерен, тем более что его ругань собирает десятки миллионов просмотров.

Фото в анонсе: Jon Kroll / SWNS / Scanpix / LETA