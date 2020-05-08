Энтони Хопкинс выпустил свой первый тикток. И это танцы под песню Дрейка «Toosie Slide»

Актер Энтони Хопкинс тоже зарегистрировался в тиктоке — и уже выпустил первое видео с танцами под песню Дрейка «Toosie Slide».

Рэпер выложил этот трек одновременно с клипом в начале апреля. В ролике Дрейк показывает, как нужно двигаться под «Toosie Slide». Само собой, исполнение этого танца превратилось в популярный челлендж, в котором поучаствовали многие знаменитости, в том числе Джастин Бибер и рэпер Тайга.

Хопкинс на месяц опоздал с «Toosie Slide», но совсем из-за этого не переживает: «Лучше поздно, чем никогда». 82-летний актер отлично справился с танцами, а главное, судя по его улыбке, получил от челленджа искреннее удовольствие. В конце Хопкинс бросил вызов Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру. Заодно актер передал привет ушастой мини-ослице по кличке Лулу, которая живет дома у Шварценеггера.