Самоизоляция — это не так уж и весело, поэтому знаменитости пытаются поднять всем настроение. К примеру, Энтони Хопкинс сидит на карантине вместе со своим суровым котом Нибло. По словам актера, кот поставил ему условие — Хопкинс должен играть на пианино, и тогда Нибло защитит его от коронавируса. Исполнителю роли Ганнибала Лектера пришлось подчиниться. В самом-то деле, не спорить же с собственным котом! На видео в твиттере Хопкинс играет для Нибло и улыбается, глядя на любимое животное.

Финти Уильямс, дочь актрисы Джуди Денч, записала ролик с участием своей мамы. На видео она носит шапку в форме собачьей головы. Денч, недавно снявшаяся в экранизации мюзикла «Кошки», дергает за шнурок — и уши на шапке тут же привстают. «О, вот вы где. Просто продолжайте смеяться. Это все, что мы можем делать», — с улыбкой заявляет актриса.

Писатель и актер Макс Брукс (автор книги «Мировая война Z») снял ролик с участием своего отца, 93-летнего режиссера Мэла Брукса («Продюсеры»). Видео посвящено социальному дистанцированию во время пандемии коронавируса. Мэл Брукс стоит за стеклом, пока его сын рассказывает, что, если он заразится коронавирусом, то, вероятно, отец этого не переживет. А заодно заразит других пожилых голливудских знаменитостей, которые также скорее всего не переживут заболевание. И в этом будет повинен Макс Брукс!

Как предполагает The Guardian, самоизоляция во время коронавируса приведет к появлению огромного количества мемов с участием звезд. Те все равно нигде сейчас не снимаются и сидят дома, а развлечь себя как-нибудь хочется.