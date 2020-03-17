Лидер Coldplay Крис Мартин дал концерт в инстаграме. Потому что тоже сидит дома 

Участники британской группы Coldplay, в том числе ее лидер Крис Мартин, тоже сидят дома из-за пандемии коронавируса. Но карантин — не повод не давать концерты. Поэтому Мартин, вооружившись акустической гитарой и пианино, провел трансляцию в инстаграме.

Coldplay

Музыкант отыграл мини-концерт по заявкам. В эфире он исполнил такие песни Coldplay, как «Green Eyes», «Yellow», «Viva La Vida» и другие. А еще Мартин сыграл кавер на «Life on Mars» Дэвида Боуи.

Трансляция прошла в рамках акции «Together, at Home» («Вместе, дома»), запущенной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и благотворительным фестивалем Global Citizen. Это часть благотворительной кампании по сбору средств на борьбу с коронавирусом. До конца апреля организаторы планируют собрать 675 миллионов долларов.

Следующий онлайн-концерт проведет американский певец Джон Ледженд.