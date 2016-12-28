Журналист в светоотражающем жилете бесплатно посетил кинотеатр, зоопарк и концерт Coldplay
Журналист Vice Дэвид Аллегретти рассказал, как с помощью светоотражающего жилета он и его друг бесплатно посетили кинотеатр и концерт Coldplay, а также попали в вольеры зоопарка Мельбурна.
«Когда вы видите кого-то [в жилете] по ту сторону забора или вышагивающим мимо охраны, естественно, вы думаете, что этот человек для чего-то там нужен», — говорит Аллегретти.
Журналист и его друг Шон начали эксперимент с посещения кинотеатра. Они надели жилеты и прошли мимо кассы в первый попавшийся зал. Молодые люди попали на фильм «Новогодний корпоратив».
Затем приятели решили проникнуть в зоопарк Мельбурна. «Мы слонялись вокруг входа 15 минут, куря самокрутки одну за одной, чтобы скрыть нашу тревогу. Ни я, ни Шон не верили, что все получится», — рассказал журналист.
Тем не менее, друзья прошли в зоопарк, а Шон даже поздоровался с сотрудниками зоопарка.
В тот же день в городе выступала группа Coldplay. Дэвид и Шон решили попробовать пройти на стадион без билетов. Для этого они сменили жилеты — с желтых на оранжевые, чтобы не отличаться от работников стадиона. Аллегретти признался, что у Шона был друг «по ту сторону», поэтому пройти на концерт у них получилось не только благодаря жилетам.
А вот на туристическом автобусе Аллегретти и его другу проехать не удалось — водитель просто не пустил их.