Журналист в светоотражающем жилете бесплатно посетил кинотеатр, зоопарк и концерт Coldplay

Журналист Vice Дэвид Аллегретти рассказал, как с помощью светоотражающего жилета он и его друг бесплатно посетили кинотеатр и концерт Coldplay, а также попали в вольеры зоопарка Мельбурна.

future son, if you're reading this through some sort of future time machine thing let me tell you one thing; buy a high-vis vest. and wear that thing every day boy. do not underestimate the power of the vest. read @viceau tomorrow bruh A photo posted by David Allegretti ૐ (@_freetherobots) on Dec 13, 2016 at 9:24pm PST

«Когда вы видите кого-то [в жилете] по ту сторону забора или вышагивающим мимо охраны, естественно, вы думаете, что этот человек для чего-то там нужен», — говорит Аллегретти.

Журналист и его друг Шон начали эксперимент с посещения кинотеатра. Они надели жилеты и прошли мимо кассы в первый попавшийся зал. Молодые люди попали на фильм «Новогодний корпоратив».

Затем приятели решили проникнуть в зоопарк Мельбурна. «Мы слонялись вокруг входа 15 минут, куря самокрутки одну за одной, чтобы скрыть нашу тревогу. Ни я, ни Шон не верили, что все получится», — рассказал журналист.

Тем не менее, друзья прошли в зоопарк, а Шон даже поздоровался с сотрудниками зоопарка.

high vis vests will get you into anywhere for free mate A photo posted by David Allegretti ૐ (@_freetherobots) on Dec 11, 2016 at 9:58pm PST

В тот же день в городе выступала группа Coldplay. Дэвид и Шон решили попробовать пройти на стадион без билетов. Для этого они сменили жилеты — с желтых на оранжевые, чтобы не отличаться от работников стадиона. Аллегретти признался, что у Шона был друг «по ту сторону», поэтому пройти на концерт у них получилось не только благодаря жилетам.

А вот на туристическом автобусе Аллегретти и его другу проехать не удалось — водитель просто не пустил их.