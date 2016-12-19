Студент позволил украсть свой телефон, чтобы следить за вором. И снял об этом фильм

Нидерландский студент Энтони ван дер Меер снял короткометражку «Найти телефон». Для этого молодой человек позволил украсть свой телефон, чтобы следить за вором.

По словам ван дер Меера, он решил провести подобный эксперимент после того, как у него украли айфон. Молодому человеку стало интересно, кто именно совершил кражу и где в итоге окажется телефон.

Short Film: Find my Phone — Subtitled Anthony van der Meer

Для своего эксперимента ван дер Меер купил телефон на операционной системе Android. Он установил приложение-«антивор» Cerberus, которое позволяет удаленно контролировать телефон, когда он подключен к интернету.

Самой сложной задачей оказалась сама кража — студент и его друзья провели четыре дня на вокзале Роттердама, но устройство так и не украли. Тогда ван дер Меер и его подруга поехали в Амстердам. Телефон вытащили из рюкзака на главном вокзале, когда ван дер Меер уже собирался возвращаться домой. «Я никогда так не радовался тому, что у меня что-то украли», — рассказал молодой человек.

В тот же вечер Энтони обратился в полицию, где ему сказали, что телефон скорее всего продадут по частям в Восточную Европу.

Через несколько дней с помощью приложения ван дер Меер сделал фото вора. Чтобы побольше узнать о нем, ван дер Меер несколько раз в день делал снимки на украденный телефон и включал диктофон. Также он собирал геолокации. Время от времени ван дер Меер копировал контакты, смс-сообщения, фото и видео вора. В записной книжке он нашел два номера, на которые преступник постоянно звонил — это оказались номера секс-услуг.

Как рассказывает ван дер Меер, со временем он начал сочувствовать вору, который показался ему не таким уж плохим человеком. У преступника не было постоянного места проживания и дохода.

В какой-то момент приложение перестало находить телефон, и студент решил пройтись по тем геолокациям, где устройство определялось ранее. В одном из дворов ван дер Меер обнаружил вора. Мужчина выглядел совершенно иначе, чем представлял студент — он был агрессивно настроен и от него пахло гашишем. Ван дер Меер быстро покинул двор, чтобы вор его не узнал.

Что именно случилось с телефоном, неизвестно. Последний раз приложение показывало, что он находится в Румынии. Скорее всего, его перепродали.