Джордж Мартин проводит на Вестеросе больше времени, чем в реальной жизни. Он каждый день пишет книгу из-за (ну, вы поняли)

Liam McBurney / PA / Scanpix / LETA

Создатель «Игры престолов» Джордж Мартин опубликовал в своем блоге заметку «Странные дни», где рассказал о том, что сделал за время пандемии коронавирусной инфекции. По словам 71-летнего писателя, он временно закрыл большинство своих проектов, чтобы не допустить заражения людей коронавирусом.

«Я в курсе, что вхожу в наиболее уязвимую группу людей, учитывая мой возраст и физическое состояние. Но сейчас я чувствую себя хорошо, и мы принимаем все разумные меры предосторожности», — сказал Мартин. По его словам, он находится в удаленном изолированном помещении, где появляется лишь один из его сотрудников. Мартин отметил, что не выходит в город и ни с кем не встречается.

«По правде говоря, я провожу больше времени на Вестеросе, чем в реальном мире. Пишу каждый день. В Семи Королевствах творятся довольно мрачные дела… Но, возможно, не такие мрачные, какие могут случиться в нашем мире», — рассказал Мартин.

Писатель не стал уточнять, о каком произведении идет речь. Фанаты предположили, что он пишет «Ветра зимы», шестую книгу из цикла романов «Песнь льда и пламени». Работа над этим произведением началась около восьми лет назад. Ожидается, что книга будет закончена в 2020 году.

Джордж Мартин добавил, что происходящее в мире напоминает ему научно-фантастический роман. «Но, к сожалению, это не тот фантастический роман, в котором я мечтал жить, когда был ребенком», — сказал он.

В конце публикации Мартин выложил инструкцию о том, как правильно мыть руки под «Литанию против страха» из романа «Дюна» Фрэнка Герберта. Кстати, по этой ссылке можно скачать плакаты «Медузы» с популярными песнями, под которые можно мыть руки.