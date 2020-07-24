Петербургский блогер Руслан Сабельгера ведет один из самых изобретательных (и абсурдных) тиктоков в России. Он берет фрагменты популярных фильмов и аккуратно вставляет себя в них. В итоге актеры болтают с ним обо всякой ерунде вроде ночных походов в магазин. При этом Сабельгера говорит как профессиональный актер озвучания, из-за чего его тиктоки выглядят еще органичнее, будто все так и было в оригинале. Вот несколько примеров.

Брэд Питт кидает петарды в чужой унитаз

Дэниэл Крэйг играет в слова

Вин Дизель рассуждает о классных руководительницах

Брюс Уиллис продает бомбочки от Oriflame

Анджелина Джоли заказывает фастфуд

Хоакин Феникс восторгается фокусом с пальцами

Киану Ривз со всем справляется сам

Бен Аффлек бесится из-за пива

Павел Дуров придумывает «ВКонтакте»

Волан-де-Морт, он же Сергей, отказывается писать отчеты