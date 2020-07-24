шапито
Познакомьтесь с Русланом Сабельгерой — тиктокером из Петербурга, который вставляет себя в фильмы и ведет абсурдные диалоги с голливудскими актерами А еще у него бархатистый голос!
Источник: Meduza
Петербургский блогер Руслан Сабельгера ведет один из самых изобретательных (и абсурдных) тиктоков в России. Он берет фрагменты популярных фильмов и аккуратно вставляет себя в них. В итоге актеры болтают с ним обо всякой ерунде вроде ночных походов в магазин. При этом Сабельгера говорит как профессиональный актер озвучания, из-за чего его тиктоки выглядят еще органичнее, будто все так и было в оригинале. Вот несколько примеров.