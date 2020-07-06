Вот многие жалуются на угрюмых пассажиров в российском метро: видите ли, те только и делают, что смотрят в пол и никому не улыбаются. К счастью, в 2020 году нейросети могут исправить и это.

Чтобы приукрасить реальность, понадобится телефон и приложение тикток. В видео ниже можно посмотреть, как это выглядит: с помощью специального фильтра (стикера) под названием «Больше улыбок» телефон добавляет улыбки на хмурые лица других пассажиров. И сразу все становятся такими приветливыми! Правда, улыбки в буквальном смысле получаются натянутыми, из-за чего слегка не по себе.

А вот другой пример. Вне метро тоже прекрасно работает.